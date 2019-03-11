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AK Parti ve MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV’de 'Türkiye'nin Nabzı' programında soruları yanıtlıyor.
Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları:
Didem Arslan Yılmaz: Beka vurgusunu çok güçlü bir şekilde yapıyorsunuz. Nasıl bir karşılık buldu seçmenlerde?
Mehmet Özhaseki: Toplantılarda beka vurgusu yapıldığı zaman insanlar pürdikkat dinliyorlar. Projeleri sohbet ederek dinliyorlar. Bazen vurgulu bir şey söylerseniz alkışlar ciddi şekilde yükseliyor. Geçtiğimiz 3-4 yıl içinde yaşanan olaylar belki bu milletin başına hiç gelmemiş olaylardı. PKK'lılar bu ülkeyi bölmeye yönelik ilk adımı attılar. FETÖ'nün 15 Temmuz'da çirkin yüzünü bütün millet gördü. Uçaklar havalandı, TBMM bombalandı. Bu olay herkesi derinden etkiledi. Bir ucuyla bu işin devam ettiğini düşünüyorum. Bir taraftan yargının, bir taraftan mülki iradenin, askerin, polisin iliklerine kadar işlemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün bunları görmezden mi gelelim? Erzurum'dan bir molla çıkıyor, öyle bir teşkilatlanma modeli ortaya koyuyor ki, gaygubet evleri, ankesörlü telefonlar, ByLocklar vs. Burada bir yapılanma var.
"BU TEHDİT ANCAK GÜÇLÜ BİR LİDERLİK MODELİYLE ATLATILIR"
Bülent Aydemir: Bu tehdit atlatılamadı mı? Vatandaş tam olarak ne anlasın?
Mehmet Özhaseki: Güçlü bir liderlikle anlatılır bu işler. Kandil'e bakıyorsunuz, 'Kürdistan'da biz kazanacağız batıda AK Parti'ye kaybettireceğiz'. Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk buluşuyor. İçişleri Bakanımız şu anda "CHP listelerinin içerisinde 300'e yakın PKK'ya yakın kişi var". Bunu görmezseniz. Bu milletin başına İŞİD diye bir belayı sarmak istediler. İki tane istekleri var.Birisi Türkiye'yi net parçalamak, ikincisi güney sınırımızda bir terör devleti kurmak...
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