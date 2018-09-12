ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Alman anayasasına ve tabiki uluslararası hukuka uygun olarak bağımsız bir karar vereceğiz. Parlamento onayı olmadan hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçtiğimiz günlerde, "Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var." derken, Esad rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı’nın inceleme yaptığı iddia edilmişti.

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