Almanya Şansolyesi Angela Merkel, Türkiye'ye bir an önce Barış Pınarı Harekatı'na son vererek, Suriye'den çekilme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel operasyonun sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Merkel, "Askeri operasyon derhal sona erdirilmeli" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazetecilerle yaptığı toplantıda Merkel'e verdiği yanıtı aktardı.

Erdoğan, "Her şeyden önce bu konunun öneminin hala anlaşılamadığını görüyoruz. Merkel'e de söyledim; 'Bunu nasıl izah edeceksiniz' dedim. Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? 'Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok' dedim. Bizden yana mısınız, terör örgütünde yana mısınız? Terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin terör örgütü YPG/PKK ile Türkiye arasında arabulucuk rolüne soyunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin-güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Bunlar nasıl başbakan, devlet başkanıdır anlamak kolay değil. Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Siz terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz. Sonra 'Nein, nein' diyorlar" diye konuştu.