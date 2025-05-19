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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı - 19 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları kuzeyde 3 ila 5 derece azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 07:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 07:27
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        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+ geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 17°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 22°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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