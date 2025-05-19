Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+ geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 22° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 30° Trabzon Parçalı Bulutlu 17° Bursa Güneşli 22° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 29° Ağrı Kısmen Güneşli 22°

Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.