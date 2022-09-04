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Doğu Karadeniz'e dikkat çekildi! Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte bugünkü hava durumu tahminleri..

Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! - Güncel hava durumu
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün 5 bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumu;

BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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