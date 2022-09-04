Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün 5 bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.