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Haberler Gündem Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den, İsveç ve The Economist'e tepki
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MHP liderinden İsveç ve The Economist'e tepki

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dinimize, dilimize, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin muhakkak bir sonucu olacaktır" dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları...

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den, İsveç ve The Economist'e tepki
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MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsveç´in başkenti Stockholm´de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim´e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır.

"BARBARLIĞIN, VANDALLIĞIN SOMUT ÖRNEĞİDİR"

İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye´nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.

The Economist Dergisinde Türkiye´ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton´un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur.

Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır. İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır. İsveç´in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis´in onayından geçemeyecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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