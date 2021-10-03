Son dakika: MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var - Bartın

MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

İHA

Bartın'da, MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Murat Sevinç hayatını yitirirken, 17 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın'dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Bartın-Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulanslar sevk edildi.

Kent merkezine 10 km uzaklıkta meydana gelen kazada, midibüs içerisinde bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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