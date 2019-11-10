Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp’a ait yolcu uçağında Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yangın çıktı.

İNİŞ TAKIMLARI ALEV ALDI

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın sol iniş takımının alev aldığı belirtildi.

YANGIN İNİŞ TAKIMLARINDA ÇIKTI

İHA'daki habere göre yapılan açıklamada, kısa sürede müdahale edilmesi sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

SkyUp’dan yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle uçaktaki 189 yolcu ve 7 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.