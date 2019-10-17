Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702 olduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019
SURİYE MİLLİ ORDUSU 71 ŞEHİT VERDİ
Öte yandan Suriye Mili Ordusu (SMO),Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.
Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.
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