İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Filyos beldesinde düzenlenecek festivalde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin vermesi planlanan konser, vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildi.
Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali gerçekleştirilecek.
Festivalin hazırlıkları tamamlanırken, festival boyunca Resul Dindar, Ece Seçkin ve Mustafa Ceceli konser verecekti. Ancak vatandaşların talebi üzerine Mustafa Ceceli konseri iptal edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli hakkında çıkan haberler neticesinde yapacağımız festival nedeniyle Belediye ve organizasyon firması tarafından Mustafa Ceceli konseri iptal olmuştur.
Ceceli’nin yerine ünlü sanatçı Gökhan Tepe festivalin son akşamı olan 29 Temmuz’da sahne alacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Belediye Başkanı Ömer Ünal ise şu açıklamayı yaptı:
"Konserin iptal edilmesi için çok sayıda vatandaşımız belediyeyi aradı. Mustafa Ceceli hakkında kamuoyuna yansıyan haberler onun ailevi meseleleridir.
Ancak kamuoyundan bu konser öncesinde tepki aldık. Bu nedenle de konseri iptal ettik. 29 Temmuz akşamı festivalimizde Gökhan Tepe sahne alacak"
KONYA SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DE KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin, Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser iptal edildi. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.
MUSTAFA CECELİ KİMDİR?
2 Kasım 1980 yılında dünyaya gelen Mustafa Ceceli aslen Çankırılıdır. Ankara'da büyüyen Mustafa Ceceli ilköğretim ve lise eğitimini de burada almıştır.
Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanıp okuyan Ceceli 3. sınıfta Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı ve İstanbul'da okumaya başladı.
Müzik kariyerine amatör olarak üniversitede başlayan Mustafa Ceceli 2009 yılında "Ceceli" albümü adıyla piyasaya hızlı bir giriş yapmıştır. Daha sonra 2012 yılında "Es" albümüyle gönüllere esen Mustafa Ceceli 2014 yılında "Kalpten" albümüyle de kalpleri kazanmıştır.
Kariyeri boyunca bir çok ödüle sahip olan başarılı isimin en dikkat çeken ödülleri ise 40.Altın Kelebek Ödüllerindeki "En İyi Erkek Sanatçı" ödülüdür. 1 Kasım 2008 senesinde Sinem Ceceli ile evlenen sanatçının bu evlilikten Arın adında bir oğlu vardır.
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