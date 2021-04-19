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HaberlerGündemSON DAKİKA! Erol Mütercimler'in cezası belli oldu! - Haberler
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Mütercimler'in cezası belli oldu!

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Mütercimler'in 10 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmederek verilen cezayı erteledi.

SON DAKİKA! Erol Mütercimler'in cezası belli oldu! - Haberler
Mütercimler'in cezası belli oldu!
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İHA

Erol Mütercimler'in bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVCI 1.5 YIL HAPİS TALEP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Mütercimler hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezası talep etti.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan Mütercimler, "Suçta ifade edilen kavramların ne olduğunu biliyorum. Bunların hiçbiri benim işlediğim suç ile tanımlanamaz. Ben bu kadar yıldır medyadayım. Hayatımda küfürün yeri yoktur. Kurmuş olduğum ifade inciticidir kabul ama hakaret amacı taşımamaktadır. Ne hakaret ne aşağılama amacıyla böyle bir cümle kurmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

10 AY HAPİS KARARI ERTELENDİ

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapsine karar verdi. Mahkeme cezayı erteledi.

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