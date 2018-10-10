Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili olarak adli tıp, olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık yetkililerinin bugün ya da yarın Suudi Arabıstan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor. Başkonsolos’un rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz net değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması halen gizemini koruyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

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