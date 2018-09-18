Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu. AK Partili Yılmaz, Twitter mesajında, "Söylenecek o kadar söz var ki, hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz" dedi.

— Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) September 18, 2018

20 Mart 1970 (48 yaşında) yılında Ordu'da doğan Enver Yılmaz, 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini 1992 yılında bitirdi.

Yılmaz, 1992 - 1996 yılları arasında hâkimlik yaptı. 1996’da hâkimlik görevinden ayrılarak Ordu ilinde serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Yılmaz, Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, Fazilet Partisi İl Başkanlığı ve Ak Parti Kurucu İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ordu'da birçok sivil toplum kuruluşunda ve vakıflarda görev aldı. Kasım 2002 ve Temmuz 2007‘de yapılan genel seçimlerde AK Parti’den Ordu Milletvekili, Haziran 2011 'de yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde divan üyeliği yaptı. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adalet, Anayasa, Dilekçe ve Darbeleri Araştırma Komisyonları üyeliğinde bulunan Yılmaz, 1960- 1971 Darbeleri Alt Komisyonu ve birçok alt komisyonda başkanlık görevini yürüttü. Yılmaz, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 18 Eylül 2018'de istifa etti.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Enver Yılmaz, istifa eden AK Partili belediye başkanları arasına katıldı. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş görevlerinden istifa etmişti.

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