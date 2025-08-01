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        Haberler Gündem Son dakika: Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret: Desteklerimizi ilettik

        Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret: Desteklerimizi ilettik

        CHP lideri Özgür Özel, TUSAŞ'ı ziyaret etti. Özel 2 saat 15 dakika süren görüşme sonrası, "Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:34
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        Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaretine ilişkin, "TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek." dedi.

        Özel, parti heyetiyle Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Milli Muharip Uçak KAAN'ın herkesi gururlandıran ilk uçuşundan sonra ziyareti planladıklarını ancak bu süreçte terör saldırısı gerçekleştiğini ifade eden Özel, "Bir geçmiş olsun ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüştü ziyaretimiz." ifadesini kullandı.

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        Özel, ziyaret kapsamında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından kurumla ilgili son güncel bilgilerin aktarıldığı bir sunum dinlediklerini, tesisleri gezdiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "KAAN'ın motorunun da burada üretilmesinin hedeflendiği 2032 yılını ve KAAN'ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili buradaki azmi gördük, desteklerimizi ilettik." diye konuştu.

        "TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ"

        TUSAŞ'ın önemini her alanda vurguladıklarını kaydeden Özel, Türkiye'nin gözbebeği olan bu kuruma on binlerce kişinin emek verdiğini söyledi.

        Türkiye için çok daha büyük başarılar elde edileceğini ümit ettiklerini dile getiren Özel, "Eskişehir'deki fabrikası ve buradaki kampüste tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum. TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

        Gazetecilerin politika ile ilgili soruları üzerine Özel, "Siyasi soruları Kahramankazan programından sonra cevaplayalım. Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur." yanıtını verdi.

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