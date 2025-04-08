Özgür Özel'e 500 bin liralık "cuntacı" davası
CHP lideri Özgür Özel'e "cuntacı" ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cuntacı" ifadeleri nedeniyle aleyhinde 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.
Aydın "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.
Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.