Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krizde, Hintli pilot Pakistan tarafından alıkonulmuştu. Pakistan, pilotu Hindistan'a iade etmek üzere sınır kapısına getirdi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

HİNTLİ PİLOTUN YAKALANMA ANI: VATANDAŞLAR SALDIRDI

Pakistan'ın, hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotun yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Pakistan'ın, Hindistan ile tartışmalı oldukları Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde, Pakistan hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağın düşürmesinin ardından Hintli pilotun yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların Hintli pilota saldırdığı ve Pakistan kuvvetlerinin gitmeye direnen pilotu bölgeden götürmeye çalıştığı kaydedildi.

Pakistan Radyosu tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın yaralı halde yakalanan, elleri ve gözleri bağlı pilotun Pakistanlı yetkililere adını ve rütbe numarasını söylediği görülmüştü.

— Radio Pakistan (@RadioPakistan) February 27, 2019

HİNDİSTAN'DAN 'CENEVRE SÖZLEŞMESİ' ADIMI

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirilmişti.

Filo komutanı olduğu belirtilen pilotun "zihinsel olarak güçlü ve özverili bir asker" olduğunu dile getiren Singh, "Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde sürdürdüğümüz çabalarla cesur pilotumuzun yakında eve döneceğini umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.