Pendik D-100 Karayolu'nda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu. Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre hazırlanan iddianamede şüpheli Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 3 ayrı suçtan; “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istendi.

SALDIRGANLARIN ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

öte yandan saldırganların şikayeti üzerine Yunus Emre Bahçıvan hakkında başlatılan soruşturmada Bahçıvan hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından takipsizlik kararı verildi.