Prof. Haluk Özener: Artçı sarsıntılar 1 sene sürebilir, 9 bini bulabilir

Doğu Anadolu fayında olan bir depremin, Marmara'da beklediğimiz bir depreme etkisi, ona stres yüklemesi veya tetiklemesi gibi bir şey bilimsel olarak söylemek çok mümkün değil. Bu tetiklemeyecektir diyoruz ama tetiklememesi Marmara Denizi'nde olan deprem potansiyelinin, riskin azaldığı anlamına gelmiyor. Orada bir kırılmayı bekleyen parça var, orada bir enerji var. 7'nin üzerinde deprem potansiyelli bir fayımız var ama ne zaman kırılacak bilmiyoruz" diye konuştu.