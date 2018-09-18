Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de düşen Rus uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Putin, "Rus uçağını İsrail vurmadı, ne olduğunu hala inceliyoruz. Trajik koşullar zinciri gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

"Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik olacak" diye konuşan Rus lider, "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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