SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Vladimir Putin
DÜNYA
Haberler > DÜNYA > Son Dakika! Putin: Fırat'ın güneyinde bazı ABD'li vatandaşlar rehin alındı

Son dakika... Putin: Fırat'ın güneyinde bazı ABD'li vatandaşlar alıkonuldu!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyinde teröristlerin, aralarında ABD'lilerin de olduğu yaklaşık 700 kişiyi rehin aldığını açıkladı. ABD'nin kontrolündeki bölgede DEAŞ'ın varlığını artırdığını belirten Putin, teröristlerin 10 kişiyi de idam ettiğini ifade etti

18.10.2018 - 15:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı. Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler" açıklamasında bulundu. 

Putin, Soçi’de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de ABD tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşanan sorunlara işaret eden Putin, “Fırat'ın doğusunda ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, ABD’nin Fırat boyunca kontrol ettiği bölgelerde varlığını artırdı.” dedi.

DEAŞ’lı teröristlerin bölgede esir aldığı insanları idam etmeye başladığını belirten Putin, “Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı. Toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler. Herkes sessiz, sanki hiçbir şey olmamış gibi bir sessizlik var.” diye konuştu.

Putin, ABD’nin bölgeye ilişkin hedeflerini yerine getiremediğine dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Suriye’de terör örgütü PYD/PKK'ya dayanarak kontrol ettiği bölgeye işaret ederek burada çok sayıda sorunun devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin İdlib’de başarılı çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Putin, şunları kaydetti:

“Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki süreç henüz tamamlanmadı. Ancak Türk ortaklarımızın sorumluluklarını yerine getirdiğini görüyoruz. Hatta bölgeye askeri bir hastane bile kurdular. Türkiye terörizmle sert ve etkin bir şekilde mücadele ediyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X