Putin Minsk'te müzakereye hazır 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’ya müzakere çağrısında bulunmasının ardından Moskova’dan onay geldi.

İHA'nın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in talebini onayladıklarını ve müzakereler için bir heyet oluşturduklarını söyleyerek, “Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onay Ukrayna'ya iletildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu” dedi.

Sözcü Peskov açıklamasında, “Ukrayna, Misnk’te müzakere yapılmasına karşı Varşova’yı önerdi. Fakat bu müzakerelerin yapılması için Kiev tarafından bir ‘mola’ geldi. Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanının dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya taraflarının Minsk’te müzakerelerde bulunmasını önerdiklerini ve bunun için Minsk’te hazırlık yaptığını söylemişti.

ZAHAROVA: UKRAYNA MÜZAKERE TEKLİFİNİ REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

UKRAYNA, RUSYA'NIN İDDİASINI YALANLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.