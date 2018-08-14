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Son dakika... Rahip Brunson'ın avukatından mahkemeye başvuru!

Son dakika... ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı, Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için başvuruda bulundu

14.08.2018 - 11:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson için avukatı ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.

Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetmiş ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar vermişti.

BAŞVURU DİLEKÇESİNDE ÇARPICI İFADELER

Brunson'ın avukatının mahkemeye yaptığı başvuruda, sanık hakkındaki delil durumunun yetersiz olduğu ve bu nedenle serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sadece yalancı tanık beyanlarına dayanılarak oluşturulan iddianame ölü doğmuştur. Bu İddianame ve bu delillerle müvekkilin özgürlüklerinin sınırlandırılması mümkün olmamalıdır.

Sayın mahkemece yapılan yargılamanın fazlasıyla siyasal meselelerin konusu haline geldiği bir gerçektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır.

Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer Bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye'de yargı bağımsızlığı var ise sayın mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir. Dosya delil durumu itibarı ile sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını gerektirir mahiyettedir. Birileri istediği için değil hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır.

Andrew Brunson suçsuzdur ve davada mutlaka beraat edecektir. Bu süre zarfında hukuka her türlü müdahalenin önlenmesi bakımdan sayın mahkemenize tarihi bir görev düşmektedir. Müvekkil sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırarak hukuka aykırı siyasi müdahalelerin önünü kapatılmalıdır."

İŞTE DİLEKÇENİN TAMAMI

 

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YORUMLAR 18
  • Misafir 1 dakika önce
    bu saatten sonra o kuyruğu kurtaramaz
  • Misafir 2 dakika önce
    Sünnet edelim şu rahibi herkes rahat etsin.
  • Misafir 4 dakika önce
    Doğru ev hapsini kaldırsınlar hücreye koysunlar.
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