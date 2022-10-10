Reuters: Kiev'de büyük bir patlama oldu

Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, sabah saatlerinde Kiev'de birden fazla kez patlama sesi duyuldu.
Kiev Belediye Başkanı Klitschko da, başkentte çok sayıda patlama meydana geldiğini doğruladı.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Şehir merkezinde bir noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.
KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA
Diğer yandan Kiev'de meydana gelen patlamanın cumartesi günü Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından gelmesi dikkati çekti.
Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.
Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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