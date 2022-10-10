Son dakika: Reuters: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama oldu

Reuters: Kiev'de büyük bir patlama oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, sabah saatlerinde Kiev'de birden fazla kez patlama sesi duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko da, başkentte çok sayıda patlama meydana geldiğini doğruladı. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Şehir merkezinde bir noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.

KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA Diğer yandan Kiev'de meydana gelen patlamanın cumartesi günü Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından gelmesi dikkati çekti. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.