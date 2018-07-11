Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet, " Yunanistan'ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

Atina'nın aldığı karara gerekçe olarak "Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" gösterildi.

Yunanistan, Rus diplomatların Yunan devlet istihbaratıyla ilgili bilgi aktarımında bulundukları ve rüşvet aldıkları iddiasında bulundu. Yunanistan ve Rusya arasında iki yıl öncesine dayanan ülke güvenliğiyle ilgili kriz yaşanıyor.

Haberde, aralarında Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinde görevli Viktor Yakovlef'in de bulunduğu Rus diplomatlar aleyhinde "bazı belediyelerde ve rahiplerin kaldığı kutsal Athos Dağı'nda etki sahibi olmaya yönelik faaliyetler yapmak ve Yunanistan’ın, Balkanlar'da Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine müdahale etmeye çalışmak" gibi suçlamaların bulunduğu ileri sürüldü.

Rus diplomatlarla ilgili kararın, "Atina ve Moskova arasındaki son 2 yıldır bölgede güvenlik konularıyla bağlantılı alttan alta yaşanan gerginliği gün yüzüne çıkardığı” değerlendirmesinde bulunulan haberde, "Bu meselenin, hükümetin Rusya'ya karşı iyi niyetin devam ettiği yönündeki açıklamasına rağmen Atina ve Moskova arasındaki ilişkilere gölge düşürdüğü apaçık." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DAN DİPLOMAT YANITI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 2 Rus diplomatı sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararına aynı şekilde cevap verileceğini bildirdi.

Bakanlık, gazetecilerin Yunanistan’ın Rus diplomatlara yaptırım kararı ile ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Buna benzer durumların ardından misilleme tedbirler alınır." ifadesi kullanıldı.