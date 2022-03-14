Rus işgalinin 19. gününde yaşananlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Savunma Bakanlığı, Pazar günü Polonya sınırına yakın bir askeri üs olan Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne roket saldırısının sorumluluğunu kabul etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

4. TUR MÜZAKERE BUGÜN

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler bugün video konferans yöntemiyle devam edecek. Müzakere kararı, her iki tarafın da savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini söylemesinin ardından geldi.

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsy, "Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakereler sırasında, Rus tarafının Ukrayna'nın tekliflerini ültimatom vermeden dikkatle dinlediğini bildirmişti.

RUSYA'NIN EYLEMLERİ BARBARCA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın eylemlerini barbarca olarak nitelendirdi ve bunun tüm insanlığın sınavı olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, vahşete son verilmesi gerektiğini söyleyerek saldırıyı kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'yu uçuşa yasak bölge uygulamaya çağırdı. "Gökyüzümüzü kapatmazsanız, Rus roketlerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına düşmesi an meselesi" dedi.

RUSYA ÇİN'DEN ASKERİ YARDIM MI İSTEDİ?

Financial Times, Rusya'nın Çin'den askeri teçhizat istediğini bildirdi. Pekin'in Rusya'ya yardım edebileceği ve Batı'nın Ukrayna'daki çabalarını baltalayabileceği yönündeki talep, Beyaz Saray'da korkuya yol açtı. Çin'in ABD büyükelçiliği sözcüsü, bu talebi duymadıklarını ve "Ukrayna'daki mevcut durumun gerçekten endişe verici" olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise bugün Roma'da Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi ile görüşecek. Toplantıdan önce Sullivan, Pekin'in Moskova'nın Ukrayna'nın işgali üzerindeki yaptırımlardan kaçmasına yardım etmesi halinde sonuçlarla "kesinlikle" yüzleşeceği konusunda uyardı. Sullivan, Rusya'nın kimyasal silah saldırı düzenlemesi durumunda "ağır bir bedel" ödeyeceğini de söyledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.