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HaberlerDünyaRusya'da neler oluyor? Aleksey Navalnıy son dakika mesaj: Her şey yolunda!
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Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy cezaevinden ilk kez mesaj gönderdi: Her şey yolunda!

Rusya'da, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınan ve ardından tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalnıy, tutulduğu cezaevin başka bir yere aktarılmıştı. Buradan destekçilerine mesaj gönderen Navalnıy, "Benim için her şey yolunda. Henüz hiç mektup almadım ve dış dünyada neler olup bittiğini Moskova'da olduğum zamandan daha az biliyorum" dedi.

Rusya'da neler oluyor? Aleksey Navalnıy son dakika mesaj: Her şey yolunda!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, güvenlik gerekçesiyle sevk edildiği yeni cezaevinden destekçilerine gönderdiği mesajda, "Benim için her şey yolunda" dedi.

Rusya'ya dönüşü sırasında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Moskova’daki Matrosskaya Tishina Cezaevi'ne gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, cezasının onanmasının ardından Perşembe günü, ismi ve yeri açıklanmayan başka bir hapishaneye transfer edildiği açıklanmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sevk edildiği cezaevinden destekçilerine durumuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Navalny, "Bir mahkuma Vladimir Oblastı denildiğinde üzülür. Çünkü buradaki yerel kurumların itibarı genelde böyledir. Fakat benim için her şey yolunda. Henüz hiç mektup almadım ve dış dünyada neler olup bittiğini Moskova'da olduğum zamandan daha az biliyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANEYE HENÜZ ULAŞAMADIM"

Kendisinin henüz sosyal aktivitelerde bulunamadığını ifade eden ve bulunduğu cezaevinin şartlarını eleştiren Navalny, "Kütüphaneye henüz ulaşamadım. Tek eğlence hapishanenin yemek tezgahında Haute Cuisine yemeği üzerine yeni denemeler. İster inanın ister inanmayın, kraker kurutuyoruz ve bu kadar heyecan verici olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİ VE TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalnıy, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi,Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.

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