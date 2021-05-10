Navalnıy'i tedavi eden doktor kayboldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rus muhalif lider Navalnıy'i tedavi eden doktor ormanda kayboldu - Haberler
ABONE OL

Rus muhalif lider Navalnıy'i tedavi eden doktor ormanda kayboldu

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'e zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Doktor Alexander Murakhovsk ormanlık alanda kayboldu.

SON DAKİKA: Rus muhalif lider Navalnıy'i tedavi eden doktor ormanda kayboldu - Haberler
Navalnıy'i tedavi eden doktor kayboldu!
0:00 / 0:00
İHA

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Omsk Hastanesinin Başhekimi Alexander Murakhovsk ortadan kayboldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanan Murakhovsk’un, 7 Mayıs tarihinde saat 16.00 sularında Sibirya’nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ATV olarak tabir edilen motorlu bir araçla avlanmaya çıktığı ve daha sonra hiç haber alınamadığı açıklandı.

Doktorun yakınlarına dün polis tarafından verilen bilgide, Rus polisinin arazi araçları, insansız hava araçları ve kalabalık bir ekiple ormanda Murakhovsk’u aradığı aktarıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise arazi koşullarında arama tarama faaliyetlerinin güçlüğü ve sulak arazilerin fazlalığı nedeniyle ek kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini duyuruldu.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, akşam saatlerinde doktorun telefon sinyallerinin tespit edildiğini ve yakın zamanda bulunabileceğini aktardı.

DAHA ÖNCE 2 DOKTOR ÖLDÜ

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy uçakta fenalaşınca Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada Navalnıy’e ilk müdahaleyi gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Murakhovskya, Navalnıy’in zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklanmış, Navalnıy ise daha sonra tedavi için Almanya’ya götürülmüştü.

Alman doktorların zehirlendiğini açıkladığı Navalnıy, tedavisini Almanya’da sürdürmüş, Omsk’taki hastanenin Başhekimi Murakhovsky ise Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.

Navalnıy’e ilk tedavi uygulanan Omsk’taki hastanede çalışan 1 doktor istifa etmiş, 2 doktor ise kalp krizi ve felç geçirerek hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Guterres'ten İsrail'e çağrı: "İşgal altındaki Filistin'de yıkım ve tahliyeleri durdurun"
DÜNYABM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı
Fransa'da ikinci bildiriyi yayımlayan askerlerden 'müdahale' uyarısı
DÜNYAFransa'da askerlerden ikinci bildiri
İsrail topçuları Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı
DÜNYAİsrail, Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
ABD, İsrail'e Küdüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik endişelerini iletti
DÜNYAABD, İsrail'e Küdüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ...
Somali'de karakola intihar saldırısı düzenlendi: 6 ölü
DÜNYASomali'de intihar saldırısı: 6 ölü
ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü
DÜNYAABD'de doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü
İsrail güçleri, Gazze sınırındaki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor
DÜNYAİsrail'den Gazze sınırındaki protestoculara müdahale
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
DÜNYABM Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs için toplanacak
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
DÜNYAÜrdün'den flaş İsrail hamlesi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat
DÜNYAMısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak askeri ...