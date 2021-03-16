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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rus muhalif lider Navalnıy'ın nerede olduğu bilinmiyordu: Yeni evim arkadaş canlısı toplama kampı!
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Rus muhalif lider Navalnıy'ın nerede olduğu bilinmiyordu: Yeni evim arkadaş canlısı toplama kampı!

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, tutuklandıktan sonra ismi ve yeri açıklanmayan başka bir hapishaneye gönderilmişti. Navalnıy'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Rus hapishane sistemi beni şaşırtmayı başardı. Moskova'ya 100 kilometre mesafede böyle bir toplama kampı kurulabileceğinin mümkün olduğunu düşünmezdim" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Rus muhalif lider Navalnıy'ın nerede olduğu bilinmiyordu: Yeni evim arkadaş canlısı toplama kampı!
Navalnıy: Yeni evim arkadaş canlısı toplama kampı!
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Reuters / HABERTURK.COM

Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınan ve tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'daki Matrosskaya Tishina Cezaevi'nde tutulurken, cezasının onanmasının ardından, ismi ve yeri açıklanmayan başka bir hapishaneye transfer edilmişti.

Ailesi ve avukatları Navalnıy'in nereye götürüldüğünü bilmediklerini söylemişti, Navalnıy'ın "toplama kampında" olduğu ortaya çıktı.

Navalnıy'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Rus hapishane sistemi beni şaşırtmayı başardı. Moskova'ya 100 kilometre mesafede böyle bir toplama kampı kurulabileceğinin mümkün olduğunu düşünmezdim" ifadeleri kullanıldı.

Cezaevini toplama kampı olarak nitelendiren Navalnıy, "Çok fazla sayıda kural var, George Orwell'in 1984 romanından çıkmış gibi." dedi.

"ARKADAŞ CANLISI TOPLAMA KAMPI"

Genel durumunun iyi olduğunu belirten Navalnıy, "Firar riskine karşı her saat başı uyandırılıyorum. Herhangi bir şiddet veya şiddete yakın bir şey görmedim. Herkesin bu kadar kibar konuştuğu başka bir yer hatırlamıyorum. Yeni evime 'arkadaş canlısı toplama kampı' diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Navalnıy'ın Instagram hesabından nasıl paylaşımda bulunduğu ya da kimin Navalnıy adına bu paylaşımı yaptığı söylenmedi.

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy’nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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