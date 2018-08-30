Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve müttefiklerinin, Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek olası bir sahte kimyasal saldırıyı bahane ederek, 24 saat içerisinde füze güçlerini Suriye'ye saldırmaya hazır hale getirebilecekleri uyarısında bulundu.

ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'ya 70 taşıyıcı araçla saldırı güçleri konuşlandırmış olduğunu belirten Zaharova, bu gücün cephaneliğinin 380 kruz füzesi ve her biri 28 Tomahawk füzesi taşıyan Karni ve Ross destroyerlerini içerdiğini aktardı.

Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek bir kimyasal silah saldırı planlandığına dair istihbarat aldıkları, ABD ile müttefiklerinin bu saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusunu hedef almasına dair duydukları endişe hakkında açıklamalar yaptı.

Bu güçlerin taşıdıkları füzeleri 24 saat içinde Suriye'ye saldırıya hazır hale getirebileceğini söyleyen Zaharova, ABD'nin Akdeniz'deki diğer gemilerinin de kısa sürede saldırıya destek vermek üzere Suriye kıyılarına yaklaşabileceğini belirtti.

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