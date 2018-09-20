Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 askerinin ölümüne neden olan İl-20 uçağının dost-düşman tanıma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle vurulduğuna dair spekülasyonları reddetti.

Basın toplantısında söz konusu iddiaları değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Sözde uzmanların İl-20 uçağının dost-düşman tanıma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düşürüldüğü yönündeki tüm çıkarımları, sıradan amatör fantezilerden ibaret" dedi.

İl-20'yi vuran Suriye'ye ait S-200 savunma sisteminde dost-düşman tanıma sisteminin bulunmadığın altını çizen Konaşenkov, "Dost-düşman tanıma sistemi, her ülkeye özgü olup, askeri-teknik işbirliği kapsamında Rusya'nın ihraç ettiği silahlara ve teçhizatlara hiçbir zaman yüklenmedi.Bu durum, Suriye'ye teslim edilen hava savunma sistemleri için de tamamen geçerlidir" diye konuştu.

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