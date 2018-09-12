Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama’da hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib ve ülkenin orta kesimindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarında son 8 günde 26 sivil yaşamını yitirmiş, 50'den fazla sivil yaralanmıştı.

Rusya ve Esad rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bazı Batılı ülkelerin, kendi düzenledikleri saldırılardan Şam ve Rusya'yı sorumlu tuttuklarını öne sürmüş, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silahı olmadığını iddia ederek, "Bu durum, Agatha Christie'nin Cinayet ilanı kitabındaki gibi. Kitapta bir cinayetin işleneceği yer ve zaman gazetede duyuruluyor. Sonra meraklı insanlar adrese geliyor ve hayal kırıklığına uğramıyor." diye konuşmuştu.

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