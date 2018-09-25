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Son dakika... Rusya'dan kritik S-300 açıklaması: Gerekli bölgeleri kapatabiliriz!

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İl-20 uçağını düşürmesinin ardından Suriye'ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemi ile ülkenin hava sahasının gerekli görülen bölgelerinin kapatılabileceği açıklamasında bulundu

25.09.2018 - 11:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye’ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceği ifade edildi.

Suriye devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile S-300’ler konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu. Suriye basınında yer alan haberde ‘ Rusya Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi planlıyor” ifadeleri yer aldı.

ABD'DEN RUSYA'YA S-300 YANITI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.

Bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli olduklarını, İsraillilerin de İran'ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkının bulunduğunu ifade eden Bolton, İran'ın bölgedeki etkisini yitirene kadar ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmayacağını kaydetti. Bolton, "İran askerleri İran sınırları dışında olduğu sürece ayrılmayacağız. Bu İran'ın vekillerini ve milislerini de kapsıyor." diye konuştu.

NETANYAHU DA KARŞI ÇIKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Beşar Esad rejimine S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" dedi.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    İsrail'in S-300'lere karşı yapabileceği hiç bir şey yok! Hedef şaşırmadan yok eden bir savunma sistemi. SSCB döneminin mühendislik harikalarından...
  • Misafir 1 saat önce
    israile bir şey olmaz bölgede bütün ülkeler israile çalışıyor bu döner dolaşır bizim başımıza patlar
  • Misafir 1 saat önce
    Biz de ihtiyaç olursa orada uçak geçiremeyiz tehlikeli bir durum
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