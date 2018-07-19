Rusya'dan Yunanistan'ın Rus diplomatları kovmasına karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi kararı almasına yönelik eleştirilerine karşılık verildi.

Rus sözcünün ifadelerinin "üçüncü bir ülkeye saygısızlık ve bugünün dünyasını anlama eksikliğinin karakteristik bir örneği" olarak nitelendiği açıklamada, "Bugünün dünyasında büyüklüklerine bakılmaksızın ülkeler özgürdür ve özgür, çok yönlü ve demokratik bir dış politika uygulayabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rus diplomatlara ilişkin kanıtları zamanında Rusya'ya ilettiği belirtilerek, "Zaten Rus makamları, adamlarının ne yaptıklarının gayet farkında." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor. Yunanistan çok büyük bir baskıya maruz kalıyor. Özellikle İngiltere'nin bu kışkırtıcı baskılarına karşı Yunanistan'ın dayanabileceğini düşünüyorum. Rusya’ya karşı çok aşamalı uygulanan bir oyun var. Bu olay Yunanistan’ın da içine çekildiği bir oyundu" ifadelerini kullandı.

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