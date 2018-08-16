Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi.

Tahran'da yapılacak üçlü zirve öncesinde 7 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı bir dörtlü zirve yapılması planlanıyordu. Ancak konuyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü, bu zirveyle ilgili olarak henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği 4’lü görüşmeye katılmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yönelttiği Peskov "Hayır, böyle bir görüşme henüz gündemde değil, henüz üzerinde anlaşılmadı" yanıtını verdi.

Suriye'de siyasi çözüm arayışının önemli ayaklarından biri olan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran liderleri daha önce sırasıyla Soçi ve İstanbul'da bir araya gelmişti.

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