Putin ile Lukaşenko uçak krizini görüştü 0:00 / 0:00

DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi. İki lider, ekonomi, ticaret, pandemi konularının yanında Minsk'te meydana gelen Ryanair uçak krizini de değerlendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ryanair uçağının Minsk'e zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve Rus uyruklu kız arkadaşı Sofya Sapega'nın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin detayları paylaştığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belarus Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşına Ryanair uçağıyla ilgili durumu derinlemesine anlattı. Vladimir Putin'in girişimi üzerine Rus uyruklu Sofya Sapega'nın gözaltına alınması sorunu gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na olayın yakından izlenmesi talimatı verdi. İstişarelerde ayrıca hava trafiğinin organize edilmesi konuları da ele alındı. İki ülkenin ilgili kurumlarına, yaklaşan yaz tatili sezonu ve Belarus vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden anavatanlarına dönme ihtiyacı da dahil olmak üzere hava iletişiminin tüm yönlerini çalışmaları için talimat verildi."