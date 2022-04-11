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Haberler Dünya Son dakika: Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik
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Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Dnipro kenti yakınlarında Avrupa tarafından tedarik edilen S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik
Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik
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Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'nın Dnipro kenti yakınlarında Avrupa tarafından tedarik edilen S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik" açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açılamada, "Rusya'nın denizden fırlattığı Kalibr füzeleri, Avrupa'nın tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemini tahrip etti." denildi.

Rusya, saldırıda 25 Ukrayna askerinin vurulduğunu söyledi. Diğer yandan, S-300 sistemlerini hangi Avrupa ülkesinin tedarik ettiği ise belirtilmedi.

"KARARGAH VE S-300 SİSTEMLERİ VURULDU"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Dnipro bölgesinde yabancı paralı savaşçıların toplandığı karargah ve bazı yerlerdeki S-300 hava savunma füze sistemlerini vurduklarını bildirmişti.

Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Zvonetskoe yerleşim birimin yakınlarında geçen günlerde takviye olarak yabancı paralı savaşçıların toplandığı milliyetçi ‘Dnyepr’ taburunun karargahı ve üssü denizden yüksek hassasiyetli roketlerle vuruldu. Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemleri imha edildi.” ifadelerini kullandı.

SLOVAKYA UKRAYNA'YA S-300 VERDİ

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

"Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

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