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Haberler Dünya Son dakika: S-300 ile tacize karşı hamle: MSB, radar kayıtlarını NATO'ya gönderecek
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S-300 ile tacize karşı hamle: MSB, radar kayıtlarını NATO'ya gönderecek

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın S-300 tacizinin radar kayıtlarının NATO'ya gönderileceğini bildirdi.

Son dakika: S-300 ile tacize karşı hamle: MSB, radar kayıtlarını NATO'ya gönderecek
S-300 ile tacize karşı hamle
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HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

TÜRK F-16'LARINA YUNAN TACİZİ

MSB, 28 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

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