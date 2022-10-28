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Haberler Gündem Son dakika: Savcılıktan TTB adımı! Davaname hazırlandı
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Savcılıktan TTB adımı! Davaname hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği yönetiminin görevine son verilmesi için davaname hazırladı

Son dakika: Savcılıktan TTB adımı! Davaname hazırlandı
Savcılıktan TTB adımı! Davaname hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Dava; Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"GÖREVİNE SON VERİLSİN" TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur" denilmişti.

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