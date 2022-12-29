Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
ABONE OL

Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında açılan davada, esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından son savunmasını yaptı

Son dakika: Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
DHA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Fincancı ve avukatları, bugünkü duruşmada savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapıyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.

Duruşma savcısı, 23 Aralık'ta görülen ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Davada savunmasını yapan Fincancı, "Yaptığımın bir suç olmadığını ifade etmiştim. Benim için 'vatansız kalsın' diyorlar. Kimin vatanından kovuyorlar beni? Kim daha fazla emek vermiş bu ülkeye, kim daha fazla yarar sağlamış? Bunu Türk halkı görecektir, kendileri de biliyorlar. Sanki ben bu ülkenin, dünyanın en tehlikeli sanığıymışım gibi davranıyorlar bana. Bu da sizin üzerinizde etki oluşturmak için planlanmıştır. Ben teröristsem hangi örgütten terörist olduğumu çok merak ediyorum doğrusu. Dünyanın neresinde olursa olsun bir devlet suç işlemeye devam ettikçe, ben de at sineği olarak sırtlarından inmeyeceğimi ve sonuna kadar hakikatin peşinde olacağımı hatırlatayım. Suçlamalarınızı reddediyorum" dedi. Fincancı'nın ardından avukatları savunma yapmaya başladı.

Duruşmada son savunmalar tamamlanırsa mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile HDP'li milletvekili Hüda Kaya ve Züleyha Gülüm de izleyici olarak katıldı. Salonun küçük olması nedeniyle pek çok kişi adliye koridorunda bekliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincan'cının yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürüldü. Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarıldı.

Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama
GÜNDEM MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet ...
Son dakika: Karabulut ailesinden Cem Garipoğlu itirazı: Fethi kabir yapılsın
GÜNDEM Karabulut ailesinden Cem Garipoğlu itirazı: Fethi ...
Köy okullarında robotik kodlama dersleri başlıyor
GÜNDEM Köy okullarında robotik kodlama dersleri başlıyor
30 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 30 Aralık yarın PTT, bankalar, okullar tatil mi, yarım gün mü açık?
GÜNDEM 30 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görüşme mesajı: Kırgınlık yok
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan görüşme mesajı: Kırgınlık yok
Son dakika haberler: Gaga Bulut bir kez daha gözaltında! Cinsel şantaj ve...
GÜNDEM Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'a 'cinsel şantaj' ...
Hacı Bayram-ı Veli'nin kişisel eşyalarının sergilendiği müzeye ilgi
GÜNDEM Hacı Bayram-ı Veli'nin kişisel eşyalarının ...
Yeni Yıl Mesajları 2023: Hoşgeldin 2023 sözleri ile en güzel, anlamlı, mutluluk verici ve resimli yılbaşı mesajları, tebrik sözleri
GÜNDEM Yeni yıl için en güzel mesajları
Son dakika haberler: İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu taşımada sefer sayıları artırılacak! Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?
GÜNDEM İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu ulaşımda sefer ...
Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminat oranları yükseltildi
GÜNDEM Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminat oranları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.