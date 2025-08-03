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        Sıcaklıklar tekrar birkaç derece birden artıyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar yurt genelinde bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve birkaç derece birden artacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 14:50 Güncelleme: 03.08.2025 - 14:50
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        Sıcaklıklar tekrar birkaç derece birden artıyor!
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        Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

        Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

        Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

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