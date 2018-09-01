Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, durumun yakından izlendiğini, şu anda aralarında üç çocuğun bulunduğu 18 yaralının olduğunu ölen kimsenin bulunmadığını belirtti. Uçaktaki 160 yolcunun tahliye edildiği, uçakta çıkan yangının mahalli acil servis görevlileri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Utair Hava Yolları yetkilisi Moskova’dan havalanan UT579 uçuş sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağının Soçi’de iniş pistinden kayıp yakındaki bir nehre daldığını, iniş takımları ve bir kanadının tahrip olduğunu, sol motorunun alev aldığını söyledi.

Utair havayolu firması olayın havacılık otoriteleri tarafından incelendiğini, kazanın uçuş trafiğinde aksamaya yol açmadığını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin olay hakkında inceleme başlattığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ