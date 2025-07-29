Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ceza sorumluluğunu düzenliyor. Mevcut hükme göre:
• 12 yaşını doldurmamış çocuklar, hiçbir şekilde cezai sorumluluk taşımaz.
• 12-15 yaş arası çocuklar, işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse, ceza alabilir. Bu durumda hâkim, yaşı küçüklüğü dikkate alarak cezada indirim yapabilir veya ceza vermeyebilir.
• 15-18 yaş arası çocuklar ise doğrudan cezai sorumluluk taşır, ancak bu gruba da yaş küçüklüğü nedeniyle indirimli ceza uygulanıyor. Yeni düzenleme, özellikle bu yaş grubunda olup ağır suç işleyen çocuklara indirimli ceza uygulamasının kaldırılması veya daraltılması yönünde değişiklikler öngörüyor.