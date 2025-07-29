Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde düzenlenen “çocukların ceza sorumluluğu”na ilişkin kapsamlı bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Henüz hazırlık ve değerlendirme aşamasında olan düzenlemenin, özellikle 15-18 yaş arası çocukların işlediği ağır suçlar bakımından ceza rejimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

YETİŞKİN GİBİ CEZA GÜNDEMDE

Özellikle öldürme ve cinsel saldırı gibi ağır suçlarda, failin çocuk olması durumunda bile mağdurun da çocuk ya da kendini savunamayacak bir durumda olması halinde, çocuk failin çocuk gibi değil, yetişkin gibi cezalandırılması gerektiği yönünde öneriler değerlendiriliyor. Yeni modelde, hâkimin takdir yetkisi korunacak ancak ceza indirimi mekanizmaları sınırlandırılabilecek.

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ÇOCUKLARI SUÇA İTENLERE AĞIR YAPTIRIM

Düzenlemede yalnızca çocuk failler değil, çocukları suça sürükleyen kişi ya da gruplara yönelik cezaların da artırılması gündemde. Özellikle çocuğu örgüt faaliyetlerinde kullanan, suça teşvik eden ya da suça yönlendiren yetişkinlerin daha ağır şekilde cezalandırılması planlanıyor.

MİNGUZİ OLAYI SEMBOL OLDU

Bu tartışmaların arka planında, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve “Minguzzi” olarak bilinen olay bulunuyor. Ancak, yasanın geriye yürümesi mümkün olmadığı için, bu düzenleme yürürlüğe girse bile Minguzzi davasını doğrudan etkilemeyecek. Buna rağmen, toplumda yarattığı etki nedeniyle düzenlemenin hayata geçmesi halinde kamuoyunda bu isimle anılması bekleniyor.