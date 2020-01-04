AA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, dün sabahın ilk saatlerinde ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat’ın merkezi Cadiriye’de binlerce kişinin katılımıyla bir cenaze töreni düzenlendi.

IRAK BAŞBAKANI CENAZEDE

AA'daki habere göre cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve binlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.

ARAÇLARINDA ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Törenin ardından cenazelerin Kerbela kentine götürüleceği Mühendis’in cenazesinin ise Necef’te toprağa verileceği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.



Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.