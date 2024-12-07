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        Haberler Dünya Suriye Ordusu Humus'tan çekiliyor | Dış Haberler

        Suriye Ordusu Humus'tan çekiliyor

        Suriye Ordusuna yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye Ordusuna ait büyük bir konvoy Humus'tan çekiliyor. Suriye Ordusu kentten çekilirken muhalifler de şehre yavaş yavaş girmeye başladı. Humus Cezaevindeki mahkumların serbest bırakıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 23:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:08
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        Muhalifler Humus'ta
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        Hama'dan sonra Humus'a yönelen muhalif güçlerin, Humus merkezine yaklaştığı bu sırada ise Suriye Ordu güçlerinin kenti terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye Ordusuna bağlı askerler hazırlıklarını tamamlayarak kentten büyük konvoylar eşliğinde çekilmeye başladı.

        Suriye Ordusu çekilirken muhalif güçler de Humus kent merkezine girmeye başladı. Bu sırada Humus Cezaevinde bulunan mahkumların da serbest bırakıldığı aktarıldı.

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