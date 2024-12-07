Suriye Ordusu Humus'tan çekiliyor

Hama'dan sonra Humus'a yönelen muhalif güçlerin, Humus merkezine yaklaştığı bu sırada ise Suriye Ordu güçlerinin kenti terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye Ordusuna bağlı askerler hazırlıklarını tamamlayarak kentten büyük konvoylar eşliğinde çekilmeye başladı.

Suriye Ordusu çekilirken muhalif güçler de Humus kent merkezine girmeye başladı. Bu sırada Humus Cezaevinde bulunan mahkumların da serbest bırakıldığı aktarıldı.