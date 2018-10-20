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Son dakika... Suudi Arabistan'da Kaşıkçı depremi!

Son dakika haberi... Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens'e yakın 18 Suudi vatandaşının görevden alındığı ve tutuklandığı açıklandı

20.10.2018 - 02:18 | Güncelleme: AA

Suudi Arabistan Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu. Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Başsavcısı, “Başsavcılığın Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması üzerine yürüttüğü ön soruşturmada, Krallığın İstanbul Konsolosluğu’nda olduğu sırada tanıdığı kişilerle yaptığı görüşmelerin, kavgaya ve Cemal Kaşıkçı’nın neden olduğu bir çatışmanın onun ölümüne yol açtığını ortaya koymuştur” açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan; Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı soruşturmasında ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu açıkladı. 

GENEL İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens'e yakın 18 Suudi vatandaşının görevden alındığı ve tutuklandığı açıklandı.

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca üst düzey 3 istihbarat görevlisinin de görevden alındığını açıklandı.

PRENS SELMAN DA KURULACAK BAKANLIK KOMİTESİNDE OLACAK

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında Prens Muhammed bin Selman olacak.

BEYAZ SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili ABD'den yazılı açıklama yapıldı. AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin duyurduğu soruşturma sonuçlarının ve şüphelilere yönelik aldığı tedbirlerin ABD yönetimi tarafından kabul edildiğini belirten Sanders, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu trajik olaya yönelik uluslararası soruşturmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz; zamanında, şeffaf ve hukuka uygun gerçekleşecek adaleti savunacağız."

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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