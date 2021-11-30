TBMM Başkanı Mustafa Şentop Varşova'da 0:00 / 0:00

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Şentop'u, Chopin Askeri Havalimanında Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve yetkililer karşıladı.

Şentop ile birlikte TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'ten oluşan parlamento heyeti de Varşova’ya gitti.

Yarın, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ve Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelecek olan Şentop, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek. Şentop, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından da kabul edilecek.