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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hakkında konuştu.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

"Yabancı ülkelerden gelen milletvekillerimiz var. Bu arkadaşlarla ilgili parti yönetimleriyle konuştuk. Milletvekili arkadaşlarımız da 14 gün süre için evlerinde kendilerini karantinaya almış durumdalar.

TBMM'de çalışan personelle ilgili bir haber çıkmıştı. Gerek buradaki hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran personelimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar koronavirüsle ilgili bir tespit yok.

Meclisimizin gündemi ve grupların değerlendirmeleriyle önümüze bakacağız. Görüşülmeye devam eden bir kanun vardı, bu hafta içi o bitene kadar devam edeceğiz.

31 vekilimiz yurtdışından geldi. Kendileri sosyal izolasyonlarını sağlıyorlar. Gruplarımızla ve bizle alakalı bir durum yok."