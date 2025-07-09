Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nden görüntülü mesaj paylaştı. Öcalan mesajında, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

Terör örgütü elebaşı, Abdullah Öcalan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerle birlikte 7 dakikalık bir video mesaj paylaştı.

Öcalan mesajında, "Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır" dedi.

"Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir" ifadelerini kullanan Öcalan, "Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum" dedi.