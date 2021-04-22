Yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ortaya çıkan kripto para platformu Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlatıldı.

391 bin yatırımcıyı mağdur eden Özer hakkında şikayet yağarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı nitelikli dolandırıcılık suçundan başlattığı öğrenildi.

KAPI KİLİT!

Bu arada gelen şikayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şirketin Kadıköy'deki merkezinin bulunduğu Nida Kule'nin 16. katındaki ofise gitti. Ancak içeride kimsenin olmadığı, kapısının da kilitli olduğu ofiste herhangi bir inceleme yapılamadı. Şirket çalışanlarının bir süredir pandemi gerekçesiyle evden çalıştığı öğrenildi.