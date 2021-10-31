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Haberler Dünya SON DAKİKA: Tokyo'da trende bıçaklı saldırı: 1'i ağır 15 kişi yaralandı!
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Tokyo'da trende bıçaklı saldırı: 1'i ağır 15 kişi yaralandı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Tokyo'da trende bıçaklı saldırı: 1'i ağır 15 kişi yaralandı!
Tokyo'da trende bıçaklı saldırı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.

Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.

Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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